«Нефтехимик» уступил «Локомотиву» и прервал свою победную серию
«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ уступил ярославскому «Локомотиву» (6:3).
Гости неудачно начали встречу, пропустив за два периода шесть безответных шайб. В третьем периоде нижнекамцы собрались и даже отыграли три гола, но перевести матч в овертайм не смогли.
Таким образом, «Нефтехимик» прервал свою десятиматчевую победную серию в КХЛ.
«Локомотив» — «Нефтехимик» — 6:3 (3:0, 3:0, 0:3)
Голы:
1:0 — Санников (Свитов, Ильенко, 00:25)
2:0 — Ландер (Пяярви, Е.Аверин, 13:44)
3:0 — Алексеев (Савченков, Коваленко, 18:37)
4:0 — Накладал (Кронвалль, Апальков, 32:33)
5:0 — Ландер (Пяярви, Кронвалль, 34:56)
6:0 — Денисенко (Свитов, Алексеев, бол.)
6:1 — Митчелл (Порядин, Уайт, 45:38, бол.)
6:2 — Берглунд (Атюшов, Энлунд, 55:49)
6:3 — Шиксатдаров (Падакин, 57:12)
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