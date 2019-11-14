Школы Татарстана до конца года получат 61 пианино

Татарстанские школы до конца года получат 61 пианино в рамках национального проекта «Культура».

По словам первого замминистра культуры Татарстана Юлии Адгамовой, поставки музыкального инструмента начнутся с 15 ноября.

Она также уточнила, что в прошлом году на обновление музыкальных инструментов выделили 551,5 тыс. рублей, из них 231,6 тыс. рублей были направлены из бюджета Татарстана. В этом году было выделено 6,5 млн рублей на приобретение 100 тальян-гармоней.

Инструменты будут распределены между детскими музыкальными школами и школами искусств. Сейчас по итогам торгов заключены контракты, происходит поставка тальянов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Минобразования РТ, в 2018 году в республике были выделены 33 гранта правительства РТ для поддержки детских школ искусств и их преподавателей.