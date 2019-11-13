Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации от гриппа

Жители России могут сделать прививку против гриппа до конца ноября, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Идеальным временем для вакцинации является сентябрь, поскольку организму требуется две недели на выработку иммунитета к инфекции, пишет ТАСС.

«Но это не значит, что сейчас, в ноябре, уже поздно делать прививку», — добавили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин на совещании в Кремле призвал чиновников сделать прививки от гриппа. Свое пожелание он выразил после того, как узнал, что всего трое членов правительства и руководства администрации Путина заранее привились от вируса.

На 8 ноября прививку сделали более 55 млн россиян.