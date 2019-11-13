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Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации от гриппа

09:34, 13.11.2019
Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации от гриппа
Фото: kzn.ru

Жители России могут сделать прививку против гриппа до конца ноября, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Идеальным временем для вакцинации является сентябрь, поскольку организму требуется две недели на выработку иммунитета к инфекции, пишет ТАСС.

«Но это не значит, что сейчас, в ноябре, уже поздно делать прививку», — добавили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин на совещании в Кремле призвал чиновников сделать прививки от гриппа. Свое пожелание он выразил после того, как узнал, что всего трое членов правительства и руководства администрации Путина заранее привились от вируса.

На 8 ноября прививку сделали более 55 млн россиян.

ОбществоМедицина
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