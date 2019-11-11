Путин призвал депутатов сделать прививки от гриппа
Владимир Путин на совещании в Кремле призвал чиновников сделать прививки от гриппа. Свое пожелание он выразил после того, как узнал, что всего трое членов правительства и руководства администрации Путина заранее привились от вируса.
Как считает Путин, членов правительства можно отнести к группам риска по заболеванию гриппом вместе с медиками.
«Заболел чиновник — самострел. Мог предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом», — сказал президент, добавив, что сам он прививку уже сделал.
Ранее медики Татарстана заявили, что готовятся к возвращению свиного гриппа.Общество
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