Череп, найденный во время поисков тела жертвы историка Соколова, оказался учебным

Череп, найденный водолазами во время поисков тела предполагаемой жертвы историка, доцента СПбГУ Олега Соколова, оказался учебным пособием.

«Найденный в реке Мойке череп является, предположительно, учебным школьным пособием», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городское управление Следкома.

Водолазы работают в реке уже третий день, поиски будут продолжены, заверили в ведомстве.

Напомним, в субботу утром в Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов. В портфеле у историка оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Предположительно, ученый убил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал. Позже во время поисков жертвы в реке водолазы нашли останки неизвестного. Подозреваемый в убийстве бывшей студентки Олег Соколов по ходатайству следствия заключен под стражу. В зале суда Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора. По словам обвиняемого, во время бытового конфликта девушка набросилась на мужчину с ножом. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о других возможных преступлениях историка, появившуюся в СМИ.

