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«Я уйгур сборной России». «Адидас» снял мотивационный ролик об Ильзате Ахметове

10:57, 12.11.2019
«Я уйгур сборной России». «Адидас» снял мотивационный ролик об Ильзате Ахметове
Фото: rfs.ru

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Ильзат Ахметов выложил в своем «Инстаграм» мотивационный ролик, снятый компанией «Адидас» — спонсором национальной команды.

«Я — уйгур. Уйгур в сборной России. Хочу, чтобы о моем доме, Киргизии, знали все», — сказал Ахметов.

Ильзат Ахметов начинал профессиональную карьеру в «Рубине». В конце прошлого сезона он со скандалом покинул казанский клуб. Ранее полузащитник проходил просмотр в питерском «Зените», однако чуть позже подписал контракт с ЦСКА.

СпортФутбол Татарстан
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