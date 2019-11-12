«Я уйгур сборной России». «Адидас» снял мотивационный ролик об Ильзате Ахметове

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Ильзат Ахметов выложил в своем «Инстаграм» мотивационный ролик, снятый компанией «Адидас» — спонсором национальной команды.

«Я — уйгур. Уйгур в сборной России. Хочу, чтобы о моем доме, Киргизии, знали все», — сказал Ахметов.

Ильзат Ахметов начинал профессиональную карьеру в «Рубине». В конце прошлого сезона он со скандалом покинул казанский клуб. Ранее полузащитник проходил просмотр в питерском «Зените», однако чуть позже подписал контракт с ЦСКА.