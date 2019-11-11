Адвокат Мусина хочет закрыть допросы свидетелей по делу «Татфондбанка»

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Казани возобновился судебный процесс по уголовному делу экс-главы ТФБ Роберта Мусина. Однако ввиду неявки семи свидетелей заседание было недолгим.



Как передает журналист «Реального времени», адвокат обвиняемого банкира Алексей Клюкин ходатайствовал перед судом о проведении дальнейших допросов свидетелей в закрытом режиме, чтобы «оградить недопрошенных от показаний допрошенных».

— На последнем заседании допросили четверых, и тем же вечером их показания достаточно подробно были изложены в материалах СМИ, считаю, что при таких обстоятельствах рассчитывать на объективность показаний недопрошенных явно не приходится, — мотивировал свое ходатайство защитник.

Роберт Мусин позицию своего адвоката поддержал к возмущению вкладчиков в зале суда.

Гособвинитель Руслан Губаев возразил против закрытия процесса: «Пока такой необходимости нет». Представители потерпевших Центробанка и АСВ также высказались против

Председательствующий судья Наиль Камалетдинов решил оставить ходатайство защиты без удовлетворения, указав, что фактических оснований стороной защиты не представлено, а безусловное ознакомление всех свидетелей с публикациями СМИ является лишь предположением.

Впрочем, далее судья попросил присутствующих в зале журналистов воздержаться от излишней детализации показаний свидетелей и не превращать свои материалы «в протокол судебного заседания».

Напомним, на старте процесса Роберт Мусин частично признал вину в преступлениях с ущербом 53 млрд рублей, но заявил: «Квалификацию я вижу по-другому».