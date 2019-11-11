Новости происшествий

00:34 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Адвокат Мусина хочет закрыть допросы свидетелей по делу «Татфондбанка»

14:07, 11.11.2019 Сюжет:  Банковский кризис в РТ 9
Адвокат Мусина хочет закрыть допросы свидетелей по делу «Татфондбанка»
Фото: «Реальное время»

Сегодня в Казани возобновился судебный процесс по уголовному делу экс-главы ТФБ Роберта Мусина. Однако ввиду неявки семи свидетелей заседание было недолгим.

Как передает журналист «Реального времени», адвокат обвиняемого банкира Алексей Клюкин ходатайствовал перед судом о проведении дальнейших допросов свидетелей в закрытом режиме, чтобы «оградить недопрошенных от показаний допрошенных».

— На последнем заседании допросили четверых, и тем же вечером их показания достаточно подробно были изложены в материалах СМИ, считаю, что при таких обстоятельствах рассчитывать на объективность показаний недопрошенных явно не приходится, — мотивировал свое ходатайство защитник.

Роберт Мусин позицию своего адвоката поддержал к возмущению вкладчиков в зале суда.

Гособвинитель Руслан Губаев возразил против закрытия процесса: «Пока такой необходимости нет». Представители потерпевших Центробанка и АСВ также высказались против

Председательствующий судья Наиль Камалетдинов решил оставить ходатайство защиты без удовлетворения, указав, что фактических оснований стороной защиты не представлено, а безусловное ознакомление всех свидетелей с публикациями СМИ является лишь предположением.

Впрочем, далее судья попросил присутствующих в зале журналистов воздержаться от излишней детализации показаний свидетелей и не превращать свои материалы «в протокол судебного заседания».

Напомним, на старте процесса Роберт Мусин частично признал вину в преступлениях с ущербом 53 млрд рублей, но заявил: «Квалификацию я вижу по-другому».

ПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБанкиОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 11 ноя
    Нельзя узнать где эти 53 миллиарда? Это очень большие деньги.
    Ответить
    Анонимно 11 ноя
    У Мусина и неустановленных лиц, нв суде все эти фамилии в открытом доступе, только суд не хочет этого видеть, а вкладчики хорошо видят!
    Ответить
  • Анонимно 11 ноя
    Там где должны быть.
    Ответить
  • Анонимно 11 ноя
    53 млрд хватит на всех кредиторов первой очереди Татфондбанка и Интехбанка! Пусть вернет всем эти деньги и спит спокойно!
    Ответить
    Анонимно 11 ноя
    Да кредиторам и в десяток раз меньше хватило бы , через РФП бы вернули и всем было бы хорошо
    Ответить
  • Анонимно 11 ноя
    Крах двух крупных Татарстанских банков Татфондбанка и Интехбанка - афера века, которая войдёт в историю. Разворовали деньги вкладчиков на миллиарды, а возместить хотят копейки. Требуем справедливости и соблюдения законности, возврата своих вкладов в полном объёме.
    Ответить
  • Анонимно 11 ноя
    Дотянуть до 9 мая 2020 года а там амнистия и на свободу Суд поможет дотянуть задание такое
    Ответить
  • Анонимно 11 ноя
    Эти семь свидетелей, которые не явились на судебное заседание —они из числа тех НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ, которые вместе с Мусиным потрошили Татфондбанк? Жаль что не удалось их сегодня увидеть и услышать. А почему они так дружно не пришли на суд? Сговорились похоже? Их же и так почти 3года никто не тревожил— ни СК РТ, ни ФСБ, ни Прокуратура. Или эти свидетели ждут когда судебный процесс переведут в закрытый??? Чтобы их не увидели кредиторы 1-й очереди, которых лишили своих средств в этом банке?!!
    Ответить
    Анонимно 11 ноя
    На следующем суде увидем, их обяжут прийти на суд. А если так им стыдно на люди показываться, то пусть вернут деньги кредиторам, мы не придём на них смотреть)))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров