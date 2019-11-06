В России с января по сентябрь предотвратили почти 40 терактов

По итогам января — сентября 2019 года сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 39 терактов. Об этом объявил президент России Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами.

По его словам, также достигнуты хорошие результаты по другим направлениям работы, включая противодействие зарубежным спецслужбам, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в этом году были предотвращены четыре теракта в крупных городах России.

Всего в 2018—2019 годах около 30 тыс. человек пострадали от терактов по всему миру. В целом за последние 2 года «70 государств испытали на себе последствия более 5 тыс. резонансных террористических акций». В этом году в результате только 2 тыс. наиболее крупных терактов погибли более 9 тыс. и получили ранения свыше 11 тыс. человек.