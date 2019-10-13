За последние 2 года в терактах по всему миру пострадали 30 тысяч человек

В 2018—2019 годах около 30 тыс. человек пострадали от терактов по всему миру. В сравнении с 2017 годом количество подобных преступлений сократилось более чем на треть, сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

В целом за последние 2 года «70 государств испытали на себе последствия более 5 тыс. резонансных террористических акций». В этом году в результате только 2 тыс. наиболее крупных терактов погибли более 9 тыс. и получили ранения свыше 11 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в этом году были предотвращены четыре теракта в крупных городах России.