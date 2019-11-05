Алина Загитова: «Хабиб или Дзюба? Я смотрю хоккей и гимнастику»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих интересах вне ледовой площадки.

— За другими видами спорта следите? Может, футбол сборной России смотрите, наблюдаете за Артемом Дзюбой, следите за Хабибом Нурмагомедовым или Конором Макгрегором?

— Я смотрю художественную гимнастику и хочу поехать болеть за нашу сборную на Олимпиаду в Токио. Посмотрим, как это у меня получится, но я бы этого хотела. Недавно прошел чемпионат мира по спортивной гимнастике, за которым я тоже следила, где наша команда показала хороший результат, а мальчики впервые победили в командном турнире. Хоккей смотрю, потому что у меня папа хоккеист. Хоккей — это с детства, — ответила Загитова.

Напомним, ранее Алина Загитова посетила домашний матч «Ак Барса» в Казани против действующего обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА.