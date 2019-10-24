Новости экономики

17:40 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Сбербанк подтвердил причастность задержанного полицией к утечке данных клиентов

18:25, 24.10.2019
Сбербанк подтвердил причастность задержанного полицией к утечке данных клиентов
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

В Сбербанке подтвердили информацию полиции о причастности задержанного жителя Волгограда к утечке данных клиентов.

«Преступные действия совершены сотрудником компании «Национальная служба взыскания» (ООО «НСВ»), что установлено правоохранительными органами при поддержке службы безопасности ПАО Сбербанк. Как мы и говорили ранее, утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и наших дочерних компаний не было», — подчеркивает пресс-служба банка.

В кредитной организации подчеркнули, что договор с ООО «НСВ» будет расторгнут в ближайшее время. Также банк проведет аудит систем защиты персональных данных, которые используют коллекторы.

Ранее в полиции сообщили, что подозреваемый в утечке персональных данных клиентов Сбербанка задержан.

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров