Сбербанк подтвердил причастность задержанного полицией к утечке данных клиентов
В Сбербанке подтвердили информацию полиции о причастности задержанного жителя Волгограда к утечке данных клиентов.
«Преступные действия совершены сотрудником компании «Национальная служба взыскания» (ООО «НСВ»), что установлено правоохранительными органами при поддержке службы безопасности ПАО Сбербанк. Как мы и говорили ранее, утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и наших дочерних компаний не было», — подчеркивает пресс-служба банка.
В кредитной организации подчеркнули, что договор с ООО «НСВ» будет расторгнут в ближайшее время. Также банк проведет аудит систем защиты персональных данных, которые используют коллекторы.
Ранее в полиции сообщили, что подозреваемый в утечке персональных данных клиентов Сбербанка задержан.ЭкономикаБанки
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