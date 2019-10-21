Квартальнов о разгроме «Автомобилиста»: «Чего греха таить — мы очень довольны»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанцев над «Автомобилистом» (6:1).

«Думаю, пару периодов мы играли на равных, забили быстрые голы. Третий период все-таки нам очень удался, мы продолжали держать вот этот темп, он нам помог — думаю, третий период нам в зачет. У нас тоже были кое-какие проблемы, но чего греха таить — мы очень довольны результатом», — сказал Квартальнов.

Напомним, до этого казанский клуб на выезде уступил в первом «Зеленом дерби» в сезоне уфимскому «Салавату Юлаеву».