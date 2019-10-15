В ДТП на въезде в Казань пострадал пятилетний ребенок

Сегодня, 15 октября, днем на улице Азина столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадал пятилетний ребенок.

По предварительным данным, автомобили «Фольксваген» и «Джип» двигались со стороны трассы М-7 по улице Азина в сторону улицы Советской. Водитель «Фольксвагена» остановился у поворота с включенным поворотником и пропускал встречный поток.

Однако водитель джипа не выбрал безопасную скорость и столкнулся с машиной. В результате ДТП пострадал пятилетний ребенок, ему поставили предварительный диагноз — травма живота. Водитель «Фольксвагена» был осмотрен медиками на месте аварии, от госпитализации он отказался, говорится в сообщении официального аккаунта муниципальной службы полка ДПС Казани.

Ранее в Казани на выезде со дворовой территории в районе мечети «Ярдэм» по улице Кулахметова 10-летний ребенок на велосипеде попал под колеса грузового автомобиля Mercedes.