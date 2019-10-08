Челнинский блогер водрузит флаг города на вершину Килиманджаро

Блогер из Набережных Челнов Артур Королев планирует подняться на вершину горы Килиманджаро, высочайший статовулкан Африки. Молодой человек планирует водрузить на нее флаг автограда.

«Не знаю, был ли флаг Набережных Челнов на Килиманджаро. @rimmarav — буду рад затащить себя и символ откуда я родом с собой на #5895 метров», — написал блогер у себя на странице в «Инстаграме».

Покорять высочайшую точку Африки юноша направится 7 января. Там он планирует быть до 19 января.

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