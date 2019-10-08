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Челнинский блогер водрузит флаг города на вершину Килиманджаро

13:17, 08.10.2019
Челнинский блогер водрузит флаг города на вершину Килиманджаро
Фото: pxhere.com

Блогер из Набережных Челнов Артур Королев планирует подняться на вершину горы Килиманджаро, высочайший статовулкан Африки. Молодой человек планирует водрузить на нее флаг автограда.

«Не знаю, был ли флаг Набережных Челнов на Килиманджаро. @rimmarav — буду рад затащить себя и символ откуда я родом с собой на #5895 метров», — написал блогер у себя на странице в «Инстаграме».

Покорять высочайшую точку Африки юноша направится 7 января. Там он планирует быть до 19 января.

Ранее Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Татарстана в честь Дня республики.

Общество Татарстан
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