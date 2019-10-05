Курьеры Ozon в Петербурге устроили забастовку

Сотрудники службы доставки маркетплейса Ozon в Санкт-Петербурге сегодня утром отказались выходить на работу. Всего в забастовке участвует около 40 человек, при том что обычно в выходные на смену выходят около сотни курьеров.

Как пишет «Фонтанка», недовольство участников забастовки вызвала новая электронная система начисления зарплаты. Ее ввели этим летом, и она неоднократно давала сбои. В результате таких сбоев каждый из курьеров недополучал от 5 до 15 тысяч рублей.

Участники забастовки также написали коллективное заявление на имя директора «Интернет-решений» (юрлицо Ozon в России) Александра Шульгина.

Напомним, в сентябре на заводах General Motors в США началась крупнейшая за 12 лет забастовка рабочих.

