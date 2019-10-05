В 2019 году без первоначального взноса в России выдано 15% автокредитов

В этом году в России 15% автокредитов выдано без первоначального взноса. Это почти в два раза больше, чем 5 лет назад.

Доля автозаймов без первоначального взноса увеличилась почти до 15% начиная с 2017 года. Ранее — с 2014 по 2016 год — она колебалась в диапазоне 8—9%, передает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Практически четверть всех автокредитов выдается с минимальным первоначальным взносом до 5%.

Высокорискованными считаются займы до 10%, отмечает организация.

Ранее сообщалось, что в июле в Татарстане выдано автокредитов почти на 3 млрд рублей.