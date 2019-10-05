В 2019 году без первоначального взноса в России выдано 15% автокредитов
В этом году в России 15% автокредитов выдано без первоначального взноса. Это почти в два раза больше, чем 5 лет назад.
Доля автозаймов без первоначального взноса увеличилась почти до 15% начиная с 2017 года. Ранее — с 2014 по 2016 год — она колебалась в диапазоне 8—9%, передает бюро кредитных историй «Эквифакс».
Практически четверть всех автокредитов выдается с минимальным первоначальным взносом до 5%.
Высокорискованными считаются займы до 10%, отмечает организация.
Ранее сообщалось, что в июле в Татарстане выдано автокредитов почти на 3 млрд рублей.ЭкономикаФинансыОбществоАвто
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