В июле в Татарстане выдано автокредитов почти на 3 млрд рублей

Татарстан — на четвертом месте по объему выданных автокредитов в июле. Татарстанцы взяли в банках на покупку авто 2,93 млрд рублей.

На первом месте по объему выданных автокредитов — Москва с 7,46 млрд рублей, на втором — Московская область (5,44 млрд рублей), на третьем — Санкт-Петербург (5,13 млрд рублей). В число лидеров также вошел Краснодарский край, сохранивший пятое место в рейтинге (2,73 млрд рублей).

Общая сумма выданных автокредитов в июле 2019 года в России составила 69,5 млрд рублей, приводит данные Национальное бюро кредитных историй.

Это рекордный объем выдачи автокредитов за все время наблюдений начиная с 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 34,2%.

Рост связан с возобновлением действия госпрограмм льготного приобретения автомобилей, говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в рейтинг по количеству выданных автокредитов попал Татарстан (5,2 тысячи) и Башкирия (4,8 тысячи).

