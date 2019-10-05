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«Бегишево» стал «Аэропортом года»

06:27, 05.10.2019
«Бегишево» стал «Аэропортом года»
Фото: pexels.com

Международный аэропорт «Бегишево» признан победителем Евразийской премии в области региональных авиаперевозок.

Аэропорт одержал победу в номинации «Аэропорт года» в группе C — объем перевозок от 100 тыс. до 1 млн пассажиров в год, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ», дочерним предприятием которого является «Бегишево».

Ранее стало известно, что в двух кофейнях в аэропорту «Бегишево» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

    Справка

    Евразийская премия учреждена Центром стратегических разработок в гражданской авиации с целью поощрения авиакомпаний и аэропортов, достигших наилучших производственных показателей в части региональных авиаперевозок.

    БизнесОбщество Татарстан
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