«Бегишево» стал «Аэропортом года»

Международный аэропорт «Бегишево» признан победителем Евразийской премии в области региональных авиаперевозок.

Аэропорт одержал победу в номинации «Аэропорт года» в группе C — объем перевозок от 100 тыс. до 1 млн пассажиров в год, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ», дочерним предприятием которого является «Бегишево».

Ранее стало известно, что в двух кофейнях в аэропорту «Бегишево» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

