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Самолет, летевший из Казани в Новосибирск экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира

21:04, 27.09.2019
Самолет, летевший из Казани в Новосибирск экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира
Фото: realnoevremya.ru

Самолет, выполнявший рейс «Казань — Новосибирск», сел в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», поскольку один из пассажиров почувствовал себя плохо,

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта Екатеринбурга, на земле пассажиру была оказана первая помощь. Затем он был госпитализирован в одну из городских больниц. Рейс готовится к вылету в пункт назначения.

Напомним, на минувшей неделе вылетевший из Уфы самолет Utair вернулся в аэропорт. Причиной стали неполадки в системах самолета.

Происшествия Татарстан
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