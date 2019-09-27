Самолет, летевший из Казани в Новосибирск экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, выполнявший рейс «Казань — Новосибирск», сел в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», поскольку один из пассажиров почувствовал себя плохо,

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта Екатеринбурга, на земле пассажиру была оказана первая помощь. Затем он был госпитализирован в одну из городских больниц. Рейс готовится к вылету в пункт назначения.

Напомним, на минувшей неделе вылетевший из Уфы самолет Utair вернулся в аэропорт. Причиной стали неполадки в системах самолета.

