У китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота, ему может грозить смертная казнь
В подвале дома бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота в виде слитков.
某个人民的仆人落马了!儋州市原市长，三亚市原市委书记，海口市原市委书记张琦（安徽人，中共党员现年57岁）九月六日落马。其住宅内起获黄砖金条金砖数量惊人，现金13.5吨。另查获帐面来路不明资金2680亿，多套千余平方的豪宅……。又一次刷新了记录，令吾辈叹为观止，贫穷再一次限制了我们的想象力！ pic.twitter.com/6hcgKsaFwE— 猪血旗下 (@h1300062810) September 24, 2019
Также у чиновника нашли большую сумму денег, различный дорогостоящий антиквариат и картины, несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.
За коррупцию Чжану Ци может грозить смертная казнь, пишет «РИА Новости» со ссылкой на китайские СМИ.Происшествия
комментарии
Китайцу респект и уважение. Жалко, если расстреляют.