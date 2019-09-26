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Происшествия

У китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота, ему может грозить смертная казнь

14:27, 26.09.2019 1
У китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота, ему может грозить смертная казнь
Фото: pixabay.com

В подвале дома бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота в виде слитков.

Также у чиновника нашли большую сумму денег, различный дорогостоящий антиквариат и картины, несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.

За коррупцию Чжану Ци может грозить смертная казнь, пишет «РИА Новости» со ссылкой на китайские СМИ.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 сен
    Это ж почти кубометр золота! А ели раскатать до толщины сусального золота, наверное, можно пол-Китая вызолотить! Это вам не какой-тот вшивый губернатор с сотней швейцарских часов! И даже не полковник ФСБ с газелью банкнот.
    Китайцу респект и уважение. Жалко, если расстреляют.
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