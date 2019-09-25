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Происшествия

Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии строгого режима

15:52, 25.09.2019
Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии строгого режима
Фото: мвд.рф

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 3 годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Прокуратура просила для обвиняемого 4 года строгого режима.

Ущерб от действий Чуприкова оценивается в 19,1 млн рублей, пишет RNS.

    Напомним, 27 января была похищена картина Архипа Куинджи с выставки, проводившейся в Третьяковской галерее. Мужчина подошел и снял холст со стены на глазах у посетителей, принявших его за сотрудника галереи. Позже преступник был задержан, картина найдена. Изначально Чуприков говорил, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами, однако вчера заявил, что его целью было «хайпануть».

    Происшествия
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