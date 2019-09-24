В Татарстане нетрезвый водитель протаранил припаркованное авто

Вчера, 23 сентября, на трассе Казань — Оренбург произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ, будучи в нетрезвом состоянии, превысил скорость и наехал на припаркованный у края проезжей части автомобиль Fiat.

В результате аварии пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Водитель и другой пассажир были госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее на улице Главной в Казани столкнулось три автомобиля марок Volkswagen, KIA и Hyundai. В результате аварии пострадали двое детей 2008 года рождения, которые были пассажирами Hyundai.

