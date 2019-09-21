«Нефтехимик» в гостях разгромил «Спартак-2»
Нижнекамский «Нефтехимик» в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в гостевом матче с разгромным счетом обыграл «Спартак-2» — 3:0.
Голы в составе нижнекамцев забили Илья Петров, Денис Макаров и Мераби Уридия. Все три мяча были забиты в первом тайме.
Отметим, что ворота хозяев поля защищал бывший голкипер казанского «Рубина» и «Уфы» Тимур Акмурзин.
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«Спартак-2» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:3 (0:3)
Голы: Петров (10), Макаров (23), Уридия (25).
«Спартак-2»: Акмурзин, Сазонов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Бакаев (Маркитесов, 46), Глушенков (Сиди Самбу Идриса, 67), Умяров (Васильев, 67), Бакалюк, Руденко (Данилин, 46), Нимели.
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Потапов, Канаев, Ширяев, Шадрин (Галиулин, 46), Уридия (Мичуренков, 71), Макаров (Абдуллин, 77), Петров (Кайков, 83), Ситдиков, Хубаев (Киреев, 75).
Предупреждения: Сазонов (33), Петрунин (75) — Петров (19), Канаев (26), Ширяев (27).
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