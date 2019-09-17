Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттл видом спорта

Депутат Госдумы Василий Власов предложил официально приравнять рэп-баттлы к видам спорта. Соответствующее письмо он отправил в адрес министра спорта РФ Павла Колобкова.

По его словам, принятие такого решения положительно скажется на бюджете страны. Также депутат проверил рэп-баттлы на соответствие требованиям приказа Министерства спорта Российской Федерации №702 «Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения».

Прецедентом для признания рэп-баттлов видом спорта можно взять брейкинг, введенным ранее как разновидность танцевального спорта.

Депутат также сравнил творчество нынешних рэп-исполнителей с поэзией Серебряного века.