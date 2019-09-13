Министр иностранных дел Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях с Россией началась оттепель.

Он отметил, что частью стратегии Киева являются переговоры, сообщают «Украинские национальные новости».

«Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир»,— добавил Пристайко.

Ранее МИД РФ выразил мнение, что вслед за взаимным освобождением задержанных Россией и Украиной последуют другие шаги по нормализации отношений и реализации минских соглашений.

«Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений», — говорится в заявлении на сайте МИД.