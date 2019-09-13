Юрий Карандин: «В Казани «Магнитку» ждут большие проблемы»

Бывший арбитр, а ныне хоккейный эксперт Юрий Карандин рассказал о своих ожиданиях от матча казанского «Ак Барса» против «Металлурга» из Магнитогорска.

«В матче с «Нефтехимиком» Магнитогорск совсем разочаровал, причем все линии, начиная от тренерской. «Ак Барс» сильно смотрелся в ходе гостевого турне, в Казани «Магнитку» ждут проблемы.

«Металлург» дает Воробьеву шанс на реабилитацию. Ожидал, что три месяца отдыха пойдут тренеру на пользу, но пока, к сожалению, не вижу на лавке «Магнитки» энергетики, желания заново всем все доказать. В Нижнекамске Воробьев напомнил мне того тренера, который в мае в Братиславе вяло смотрел за поражением команды Кучерова и Овечкина от финнов», — сказал Карандин.

Напомним, сегодня матчем против «Металлурга» казанский «Ак Барс» откроет сезон домашних игр в КХЛ.