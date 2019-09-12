СМИ: первые отравления шаурмой в Уфе были зафиксированы в начале недели

Уфимцы рассказали, что отравления продукцией бистро «Шаурма Халяль» начались задолго до сегодняшнего скандала. Семья Бахтияра Джумаева жалуется, что еще в начале недели их дети попали в больницу из-за купленной здесь шаурмы.

«В 14.30 поели. В 16.25 у нас очень страшная рвота, и они уже лежали никакие. Скорая ехала полчаса, за это время они уже совсем никакие, без сознания, мы привезли их уже никакими», — приводит ГТРК «Башкортостан» слова супруги Бахтияра.

Напомним, что сегодня утром стало известно об остром отравлении 15 уфимцев, покупавших шаурму в одном из уличных киосков. Следком возбудил уголовное дело. Как сообщил источник «Реального времени», сипайловская «шаурмячная» принадлежит 30-летнему гражданину Таджикистана Имомиддину Насруллоеву, зарегистрировавшему ИП в сентябре прошлого года в Уфе.



