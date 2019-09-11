Два участка золота в Башкирии ушли с молотка

По итогам двух аукционов Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) продал право пользования на 20 и 25 лет двумя участками россыпного золота в Башкирии.

Сибайское ООО «Весна» стало победителем аукциона на право пользования участком Восточного фланга Султановской группы россыпей (расположен в Баймакском и Абзелиловском районах, в 9 км северо-восточнее деревни Кусеево), сообщает «Интерфакс».

Компания предложила за 20-летнюю лицензию 8,66 млн рублей при стартовом платеже 3,33 млн руб. Балансовые запасы участка оцениваются в 87 кг золота, забалансовые — в 54 кг.

Челябинское ООО «Миасский прииск» получит 25-летнюю лицензию на пользование участком Тарлауской площади в Учалинском районе (в 9 км западнее Учалов), сообщает «Ъ-Уфа».

Компания предложила заплатить за право пользования участком 7,08 млн рублей. Начальная цена составляла 1,54 млн рублей. Запасы золота на участке по категории С1 оцениваются в 81 кг, по категории Р3 — в 100 кг.

Третий аукцион — на право пользования участком Дарывлы в Абзелиловском районе не состоялся.