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Ученые нашли новый вид китов в Охотском море

04:22, 07.09.2019
Ученые нашли новый вид китов в Охотском море
Фото: nature.com

Ученые описали новый вид клюворылого кита, обнаруженный в Охотском море у берегов Японии. Этот вид уже был знаком рыбакам, но исследователи впервые нашли у Хоккайдо четырех представителей.

Новый вид относится к роду плавунов из семейства клюворылых китов. Это очень небольшой род, до недавнего времени к нему относилось только два вида — северный плавун (Berardius bairdii) и южный плавун (Berardius arnuxii), передает N+1.

Некий черный плавун какое-то время оставался непонятным для биологов видом клюворылых китов, но Такаси Мацуиси (Takashi F. Matsuishi) из Университета Хоккайдо и его коллеги изучили четыре туши, найденные на северном побережье Хоккайдо в 2012 году.

Ученые провели исследование митохондриальной ДНК кита. Оказалось, что он точно принадлежит к роду плавунов, но отличается от двух других видов, известных ранее.

Ученые дали киту название Berardius minimus, то есть плавун малый. Ученые заключают, что в прибрежных воды Японии может водиться и другой неизвестный пока плавун

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