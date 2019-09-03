На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей
Пользователям портала и мобильного приложения «Госуслуги» (16+) доступен раздел «Мои выборы» (16+) в личном кабинете, реализованный в преддверии Единого дня голосования 8 сентября 2019 года. В этот день пройдут выборы глав 16 субъектов РФ, в 42 регионах изберут депутатов законодательных органов власти и в четырех одномандатных округах проведут дополнительные выборы депутатов Государственной думы.
Избиратели в электронном виде могут получить информацию о сроках проведения избирательных кампаний, кандидатах, избирательных комиссиях и своем избирательном участке, а также подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с помощью сервиса «Мобильный избиратель» до 4 сентября 2019 года.
Для избирателей из регионов, зарегистрированных на портале госуслуг, впервые реализована возможность выбрать цифровой избирательный участок для голосования в Москве*.
Еще одним новшеством стала возможность подать заявление о голосовании на дому в электронном виде. Сервис доступен на портале до 4 сентября 2019 года. Воспользоваться им могут граждане, которые по уважительным причинам не имеют возможности самостоятельно прибыть на место для голосования (состояние здоровья, инвалидность или иные причины, предусмотренные п. 1 ст. 66 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ).
Предоставление цифровых сервисов для избирателей реализует системный интегратор «РТ Лабс»** (дочерняя компания «Ростелекома») по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Партнерский материал
Справка
* Голосование на цифровых участках доступно для избирателей 4 одномандатных округов, где пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной думы, 16 субъектов РФ, где пройдут выборы глав регионов.
**АО «РТ Лабс» (16+) — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов.
История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.
Основными проектами компании являются: эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и создание систем в сфере информатизации здравоохранения. «РТ Лабс» также выступает технологическим партнером «Ростелекома» по созданию и развитию Единой биометрической системы.
В «РТ Лабс» работает более 850 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.
Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТ Лабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе продуктов мониторинга информационных систем.
В структуру «РТ Лабс» входит предприятие «РТ Регионы», субъект малого и среднего бизнеса, а также «РТК Софт Лабс», резидент ОЭЗ «Иннополис» и флагманский Центр компетенций группы компаний.
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