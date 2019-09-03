На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей

Пользователям портала и мобильного приложения «Госуслуги» (16+) доступен раздел «Мои выборы» (16+) в личном кабинете, реализованный в преддверии Единого дня голосования 8 сентября 2019 года. В этот день пройдут выборы глав 16 субъектов РФ, в 42 регионах изберут депутатов законодательных органов власти и в четырех одномандатных округах проведут дополнительные выборы депутатов Государственной думы.

Избиратели в электронном виде могут получить информацию о сроках проведения избирательных кампаний, кандидатах, избирательных комиссиях и своем избирательном участке, а также подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с помощью сервиса «Мобильный избиратель» до 4 сентября 2019 года.

Для избирателей из регионов, зарегистрированных на портале госуслуг, впервые реализована возможность выбрать цифровой избирательный участок для голосования в Москве*.

Еще одним новшеством стала возможность подать заявление о голосовании на дому в электронном виде. Сервис доступен на портале до 4 сентября 2019 года. Воспользоваться им могут граждане, которые по уважительным причинам не имеют возможности самостоятельно прибыть на место для голосования (состояние здоровья, инвалидность или иные причины, предусмотренные п. 1 ст. 66 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ).

Предоставление цифровых сервисов для избирателей реализует системный интегратор «РТ Лабс»** (дочерняя компания «Ростелекома») по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.



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