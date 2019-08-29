В Стерлитамаке сотрудник сотовой связи передавал сведения о звонках абонентов третьему лицу

Прокуратура Стерлитамака направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника оператора сотовой связи. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ.

По версии следствия, молодой человек с февраля по март 2018 года за вознаграждение предоставлял неизвестному лицу сведения о телефонных разговорах пользователей сети.

Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба прокуратуры республики Башкортостан.

Ранее сообщалось, что компания Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку и расшифровку голосовых сообщений американцев — пользователей приложений. Прослушка осуществлялась без предупреждения. В компании подтвердили факт прослушки, но отметили, что пользователи, записывающие такие сообщения, дали согласие на это.

