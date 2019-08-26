Президент «Оренбурга»: «Федотов заслужил кредит доверия до конца первого круга»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что в клубе пока не собираются увольнять главного тренера Владимира Федотова.

«В игре есть прогресс. Думаю, нам здорово поможет и то укрепление, которое мы в последнее время сделали, но селекция еще продолжается. До конца трансферного окна мы еще планируем укрепиться по вратарям и в линии центральной защиты.

У нас уже не первый год беда с мастерством в реализации, моменты создаем, но не забиваем их. Поэтому тренеру есть над чем работать.

Пока нет никаких мыслей о смене Федотова, в прошлом году он заслужил этот кредит доверия. Предварительные выводы будем делать по итогам первого круга, а дальше уже посмотрим», — сказал Кияев.

После седьмого тура «Оренбург» имеет в своем активе 2 набранных очка и замыкает таблицу РПЛ.