СМИ рассказали, при каких условиях ЕС поддержит возвращение России в G7

Страны Евросоюза, входящие в «большую семерку» (G7), могут поддержать возвращение России в эту организацию, но при условии выполнения минских соглашений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник, вопрос о возвращении России не входит в официальную повестку дня саммита в Биаррице, однако он может быть затронут участниками встречи в рамках дискуссии по дальнейшим отношениям с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал целесообразным возвращение России в «Большую восьмерку» G8. Его поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.

Напомним, что в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма к России западные страны заявили о прекращении своего участия в G8 и переходе к формату G7 (без участия РФ), который был до присоединения России в 1997 году.

