Нурмагомедов в бою с Порье заработает больше, чем после победы над Макгрегором

Фото: Global Press

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в поединке против Порье заработает больше денег, чем после победы над Конором Макгрегором. Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«Заработок будет намного больше. Единственное, что могу сказать, — условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА.

Учитывая, что турнир проходит в Абу-Даби, итоговый гонорар может быть еще больше, потому что Хабиб является единственным драйвером всего ивента. Речь идет о миллионах долларов. Не будь Хабиба, то UFC не скоро провели бы там бой», — сказал менеджер.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.