«Роскосмос» опубликовал снимки ракеты с роботом «Федором» на борту

Фото: скриншот видео

Госкорпорация «Роскосмос» выложила снимки из космоса, на которых запечатлена ракета«Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14". Этот корабль доставит на МКС робота «Федора».

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14", установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур», — говорится в твите официального аккаунта госкорпорации.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем #СоюзМС14, установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур.



Ждем всех завтра утром на прямой трансляции



Снимки со спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» pic.twitter.com/bqPfERVPCz — РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 августа 2019 г.

Старт планируется совершить в 6:38 мск в четверг 22 августа.

Ранее сообщалось, что антропоморфный робот «Федор» вернется на Землю через полторы недели после запуска на Международную космическую станцию.