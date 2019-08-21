Новости общества

23:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Роскосмос» опубликовал снимки ракеты с роботом «Федором» на борту

23:33, 21.08.2019
«Роскосмос» опубликовал снимки ракеты с роботом «Федором» на борту
Фото: скриншот видео

Госкорпорация «Роскосмос» выложила снимки из космоса, на которых запечатлена ракета«Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14". Этот корабль доставит на МКС робота «Федора».

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14", установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур», — говорится в твите официального аккаунта госкорпорации.

Старт планируется совершить в 6:38 мск в четверг 22 августа.

Ранее сообщалось, что антропоморфный робот «Федор» вернется на Землю через полторы недели после запуска на Международную космическую станцию.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров