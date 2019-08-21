«Роскосмос» опубликовал снимки ракеты с роботом «Федором» на борту
Госкорпорация «Роскосмос» выложила снимки из космоса, на которых запечатлена ракета«Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14". Этот корабль доставит на МКС робота «Федора».
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14", установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур», — говорится в твите официального аккаунта госкорпорации.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем #СоюзМС14, установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 августа 2019 г.
Ждем всех завтра утром на прямой трансляции
Снимки со спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» pic.twitter.com/bqPfERVPCz
Старт планируется совершить в 6:38 мск в четверг 22 августа.
Ранее сообщалось, что антропоморфный робот «Федор» вернется на Землю через полторы недели после запуска на Международную космическую станцию.Общество
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