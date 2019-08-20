Тренер «Ак Барса»: «В Риге определимся с составом на сезон, есть вопросы по нападающим»

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился планами команды на предстоящий «Кубок латвийской железной дороги» (ЛЖД) в Риге.

— Кубок ЛЖД — это самый близкий к сезону турнир, на нём мы должны посмотреть все пары и тройки, большинство и меньшинство, определиться с составом, который пойдёт в сезон. В принципе связки выбраны, остались точечные перемены — смотрим разных нападающих. Конкретно по парам защитников могут быть перемены, так как вернулся Дамир Мусин после травмы, сейчас посмотрим на него. Будет входить через игры, потому что с системной немножко не знаком — матчи помогут вернуться как можно быстрее.

— Задача побеждать в матчах есть?

— Конечно, в спорте по-другому не бывает. Хотя мы и будем решать свои локальные задачи, цель в каждой игре — победа.

— Эмиль Гарипов остался в Казани, чтобы продолжить тренировки?

— Да, он работает по индивидуальному плану, потому что пока ещё не готов к работе в полном объёме, — сказал Зубов.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» ищет варианты обмена для нападающего Станислава Галиева.