Ватерполисты «Синтеза» провели товарищеские матчи с командой «Ядран» из Черногории

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Ватерполисты СК ВВС «Синтез» в первую неделю сборов в Херцег-Нови провели три товарищеских матча с одной из самых сильных команд Черногории «Ядраном». Два стартовых поединка 15 и 17 августа завершились вничью — 10:10 и 12:12, а вот накануне, 19 августа, казанцам удалось взять верх — 10:8.

Сборы в Черногории, по планам тренерского штаба «Синтеза», должны подготовить команду к старту квалификационного турнира Лиги чемпионов. Напомним, жеребьевка определила «оргсинтезовцев» в группу «В», матчи которой пройдут в Барселоне с 30 августа по 1 сентября. Соперниками за две путевки во вторую квалификацию будут хозяева — СК «Барселона», румынский «Стяуа», французский «Па д’а натасьон», турецкий «Энка Стамбул» и «Лука Баня» из Боснии и Герцеговины.

