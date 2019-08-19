Экс-тренеру сборной России Дэвиду Блатту диагностировали рассеянный склероз

У бывшего тренера сборной России по баскетболу Дэвида Блатта диагностировали первично-прогрессирующий рассеянный склероз.



«Иногда жизнь бросается в нас такими вещами, которые мы не в состоянии объяснить или понять. В такие моменты ты понимаешь, что тебе придется принимать решения, которые покажут твой истинный характер.

Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Это болезнь, которая имеет много форм и у разных людей проявляется по-разному.

Я тренер, моя работа — учить и вдохновлять людей. Снижение подвижности или ловкости движений не повлияет на мои возможности продолжать заниматься этими вещами. Мне повезло, что вокруг меня прекрасные врачи, доктора. Они понимают мою ситуацию и помогают мне с ней справиться. Как я могу жаловаться? Я не могу этого делать и не буду», — цитирует Блатта Eurohoops.