Дмитрий Брагин из «ТАИФМоторспорт» укрепил свое лидерство перед последним этапом

В эти выходные в Москве прошел очередной этап российской серии кольцевых гонок.

По итогам этапа пилот команды «ТАИФМоторспорт» Дмитрий Брагин занял первое место, набрав за две гонки 39 очков. Такой результат позволил действующему чемпиону серии укрепить свое лидерство в личном зачете.

Перед последним этапом, который состоится 7 и 8 сентября в Сочи, отрыв Брагина от ближайшего преследователя, Кирилла Ладыгина, вырос с 5 до 15 очков. При этом победа Moscow Raceway стала для представителя команды «ТАИФМоторспорт» первой на этапах в нынешнем сезоне.

Напомним, Дмитрий Брагин является шестикратным чемпионом серии российских кольцевых гонок.