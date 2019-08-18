«Нефтехимик» на выезде уступил лидеру ФНЛ «Химкам»

Нижнекамский «Нефтехимик» в рамках 9-го тура первенства ФНЛ в выездном матче уступил одному из лидеров чемпионата «Химкам» — 2:3.

За нижнекамцев в этом матче забивали Мераби Уридия и Денис Макаров. Для полузащитника «Нефтехимика» Макарова этот гол стал седьмым в чемпионате и он продолжает лидировать в гонке бомбардиров ФНЛ.

Олимп-Первенство ФНЛ. 9-й тур



«Химки» (Химки) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1)



Голы: Трошечкин (3), Мурнин (75), Дядун (83) — Уридия (5), Макаров (68).



«Химки»: Лантратов, Гапон Евгений Эдуардович, Данилкин, Филин, Тихий, Полярус (Дядюн, 57), Мендель (Нетфуллин, 46), Скворцов, Трошечкин (Мурнин, 67), Кухарчук (Корян, 46), Алиев (Каменщиков, 72).



«Нефтехимик»: Исупов, Киреев (Петров, 81), Потапов, Семенов, Куликов (Галиакберов, 85), Ширяев, Шадрин (Галиулин, 46), Уридия (Гилязетдинов, 60), Хубаев, Ситдиков, Макаров (Антонов, 71).



Предупреждения: Мендель (39), Каменщиков (88) — Уридия (19), Макаров (38), Шадрин (45).

После этого поражения «Нефтехимик» остался на 12-й строчке в турнирной таблице.