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Экс-игрок «Ак Барса» Терещенко подпишет контракт с минским «Динамо»

08:20, 15.08.2019
Экс-игрок «Ак Барса» Терещенко подпишет контракт с минским «Динамо»
Фото: ak-bars.ru

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Алексей Терещенко продолжит свою карьеру в минском «Динамо».

38-летний хоккеист подпишет просмотровый контракт с минчанами.

В прошлом сезоне Терещенко уже выступал за белорусский клуб. В межсезонье хоккеист перешел в московское «Динамо», но чуть позже новое руководство отменило соглашение с игроком.

Алексей Терещенко провел за «Ак Барс» 7 сезонов и дважды становился победителем Кубка Гагарина с казанцами.

СпортХоккей Татарстан
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