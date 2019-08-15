Экс-игрок «Ак Барса» Терещенко подпишет контракт с минским «Динамо»

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Алексей Терещенко продолжит свою карьеру в минском «Динамо».

38-летний хоккеист подпишет просмотровый контракт с минчанами.

В прошлом сезоне Терещенко уже выступал за белорусский клуб. В межсезонье хоккеист перешел в московское «Динамо», но чуть позже новое руководство отменило соглашение с игроком.

Алексей Терещенко провел за «Ак Барс» 7 сезонов и дважды становился победителем Кубка Гагарина с казанцами.