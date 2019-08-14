Новости недвижимости

14:46 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Стало известно, сколько застройщиков в Башкирии перешли на эскроу-счета

13:59, 14.08.2019
Стало известно, сколько застройщиков в Башкирии перешли на эскроу-счета
Фото: realnoevremya.ru

В Башкирии из 195 строительных компаний (ведут постройку 490 объектов) 171 компания будет работать по старой схеме с использованием договоров долевого участия, сообщил на совещании и. о. председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин.

Таким образом,только 24 застройщика перешли на использование эскроу-счетов, пишет РБК.

По данным аналитической службы «Реального времени», уфимские новостройки с начала года подорожали в среднем до 10% из-за перехода на эскроу. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Недвижимость Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров