Стало известно, сколько застройщиков в Башкирии перешли на эскроу-счета

В Башкирии из 195 строительных компаний (ведут постройку 490 объектов) 171 компания будет работать по старой схеме с использованием договоров долевого участия, сообщил на совещании и. о. председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин.

Таким образом,только 24 застройщика перешли на использование эскроу-счетов, пишет РБК.



По данным аналитической службы «Реального времени», уфимские новостройки с начала года подорожали в среднем до 10% из-за перехода на эскроу. Подробнее — в материале интернет-газеты.