Эксперт назвал примерный заработок олимпийской чемпионки Загитовой на рекламе

Спортивный агент и эксперт Андрей Митьков назвал примерный размер заработка олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Если рассуждать о шоу, которые очень популярны в фигурном катании, то гонорары Загитовой, безусловно, входят в топ-3 в мире. Если вы посмотрите рейтинг компаний, которые вкладывают деньги в рекламу — особенно в телевизионную, — это все будут сплошь зарубежные корпорации. Если мы говорим про отечественный бизнес, то у нас просто нет компаний, которым нужно рекламироваться, чтобы что-то продавать.

Сколько приносит это сотрудничество, сказать невозможно, — контракты могут подписываться на разные сроки с абсолютно разными суммами. Но долгосрочное сотрудничество может принести $50 тысяч (3,15 млн рублей)», — приводит слова Митькова «Газета.ру».

Известно, что Загитова сотрудничает с тремя компаниями из Японии: с косметической фирмой Shiseido, создателем видеоигр Aniplex и производителем матрасов Airweave. С последней недавно у спортсменки был продлен рекламный контракт.