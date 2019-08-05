В результате ДТП в Татарстане один человек погиб и восемь пострадали

В результате столкновения легковых автомобилей в Арском районе Татарстана один человек погиб, еще восемь человек, в том числе трое детей, находятся в больнице.



Одного из пострадавших на 20:30 оперировали, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав РТ. Состояние всех попавших в больницу оценивается как тяжелое и среднее.

В аварию попали две машины — «Лада Калина» выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Sandero.