Резервному судье матча «Рубин» — ЦСКА предлагали порвать российский паспорт

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Резервный арбитр вчерашнего матча РПЛ «Рубин» — ЦСКА Анатолий Жабченко рассказал о том, почему решил перейти с работу на Украине в российский судейский корпус.

«Мы начали получать эсэмэс от националистов, которые писали, что они нас найдут и расправятся. Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе на матч Суперкубка, то будет «Дом профсоюзов-2». Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди.

В ФФУ (Федерация футбола Украины, — прим. ред.) мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся», — сказал Жабченко «Чемпионату».

Начиная с текущего сезона Жабченко включен исполкомом РФС в список арбитров, имеющих право обслуживать матчи российских первенств.

Отметим, что Жабченко также судил матч между «Нефтехимиком» и «Текстильщиком», который закончился поражением нижнекамцев.