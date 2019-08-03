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Технологии

Приложения Instagram и WhatsApp будут переименованы

22:35, 03.08.2019
Приложения Instagram и WhatsApp будут переименованы
Фото: pexels.com

Компания Facebook изменит название социальных сетей Instagram и WhatsApp. К ним будет добавлена пометка «от Facebook».

Эта пометка уже есть на приложениях Workplace и Oculus, сообщает The Verge.

Новые названия появятся в App Store и Google Play. При этом уже установленные Instagram и WhatsApp пока не будут менять названия.

Ранее сообщалось, что Facebook собирается объединить службы обмена сообщениями в WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. При этом сервисы продолжат существовать как отдельные приложения.

После унификации соцсети будут иметь сквозное шифрование, которое защитит пользователей от неправомерного доступа к личным перепискам.

Технологии
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