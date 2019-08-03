Приложения Instagram и WhatsApp будут переименованы
Компания Facebook изменит название социальных сетей Instagram и WhatsApp. К ним будет добавлена пометка «от Facebook».
Эта пометка уже есть на приложениях Workplace и Oculus, сообщает The Verge.
Новые названия появятся в App Store и Google Play. При этом уже установленные Instagram и WhatsApp пока не будут менять названия.
Ранее сообщалось, что Facebook собирается объединить службы обмена сообщениями в WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. При этом сервисы продолжат существовать как отдельные приложения.
После унификации соцсети будут иметь сквозное шифрование, которое защитит пользователей от неправомерного доступа к личным перепискам.Технологии
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