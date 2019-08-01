СМИ: СК предъявил обвинения пяти участникам несанкционированной акции в Москве

Следствие предъявило обвинение пяти фигурантам дела о массовых беспорядках на акции в Москве 27 июля.



Это Самариддин Раджабов, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Алексей Миняйло. Звтра Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие, пишет ТАСС.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Дело возбуждено по статье «Массовые беспорядки».