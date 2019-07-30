Сестра башкирского хореографа Саръяна Сулейманова опровергла слухи о его самоубийстве

Родная сестра башкирского хореографа Саръяна Сулейманова Ляйсан Мазитова сообщила, что ее брат не совершал самоубийства.

— Сначала мы думали, что он выбросился. Первая версия была такая. Суицид. То, что нередко случается с творческими людьми. Но это не так. Судмедэкспертиза установила несчастный случай, — пишет Мазитова на своей странице «ВКонтакте».

Она объяснила, что он курил, сидя «на балконе подъезда», свесив ноги в сторону улицы. Со слов Мазитовой, ее брат делал так давно и часто, потому что привык. «Эта смерть злое стечение обстоятельств. Прошу вас. Умоляю. Не говорите о нем, как о самоубийце. Это не так», — обращается сестра башкирского хореографа (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, о смерти молодого хореографа Саръяна Сулейманова стало известно накануне. Позже появилась информация, что он покончил с собой.