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Сестра башкирского хореографа Саръяна Сулейманова опровергла слухи о его самоубийстве

12:39, 30.07.2019
Сестра башкирского хореографа Саръяна Сулейманова опровергла слухи о его самоубийстве
Фото: vk.com/saryansul

Родная сестра башкирского хореографа Саръяна Сулейманова Ляйсан Мазитова сообщила, что ее брат не совершал самоубийства.

— Сначала мы думали, что он выбросился. Первая версия была такая. Суицид. То, что нередко случается с творческими людьми. Но это не так. Судмедэкспертиза установила несчастный случай, — пишет Мазитова на своей странице «ВКонтакте».

Она объяснила, что он курил, сидя «на балконе подъезда», свесив ноги в сторону улицы. Со слов Мазитовой, ее брат делал так давно и часто, потому что привык. «Эта смерть злое стечение обстоятельств. Прошу вас. Умоляю. Не говорите о нем, как о самоубийце. Это не так», — обращается сестра башкирского хореографа (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, о смерти молодого хореографа Саръяна Сулейманова стало известно накануне. Позже появилась информация, что он покончил с собой.

Происшествия Башкортостан
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