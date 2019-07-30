Башкирский хореограф Саръян Сулейманов покончил с собой

Как выяснило «Реальное время», башкирский хореограф Саръян Сулейманов совершил самоубийство.

Его тело было обнаружено на козырьке подъезда одного из многоэтажных домов на улице Мубарякова.

Ранее сообщалось, что Сулейманов скончался в возрасте 30 лет.

Сулейманов — выпускник Башкирского хореографического училища имени Рудольфа Нуреева (2007). В тот же год артист стал солистом Башкирского театора оперы и балета. Позже он окончил Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой по программе балетмейстера-постановщика.