Татарстанец получил 12 лет за убийство школьника

Фото: "Реальное время"

К 12 годам колонии строгого режима приговорил Бугульминский суд 50-летнего Шамиля Хасанова за убийство 16-летнего школьника и покушение на убийство его друга с матерью. Вину Хасанов не признал, уточнили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



Согласно приговору, 15 марта вечером 16-летний подросток пришел к своему сверстнику. Мать последнего тоже принимала гостя — ранее судимого Хасанова. Взрослые выпивали, подростки находились в соседней комнате. На крики они выбежали и увидели — мужчина бросился на хозяйку.

Сын женщины заступился за нее и был отброшен так, что упал и ударился головой. Его друг решил вмешаться и получил смертельный удар ножом в грудь. Затем пьяный мужчина ударил ножом и второго подростка.

В больницу доставили обоих. Выжил только один.